Макгрегор заявил, что первую бутылку своего виски подарил Путину

По словам ирландского спортсмена, бутылку забрала Служба безопасности президента РФ.

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что первая бутылка виски его собственного производства была подарена президенту России Владимиру Путину в ходе визита спортсмена в Россию во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в Москве.

— Немногие знают, но первую бутылку своего виски я презентовал президенту России Владимиру Путину, — заявил спортсмен.

Макгрегор уточнил, что не знает, попробовал ли в итоге президент России его виски. Но точно знает, что бутылку забрали сотрудники службы безопасности, чтобы проверить содержимое бутылки. Также ирландец объяснил название своего бренда виски — Proper 12.

— 12 — номер района, где я родился. Там находился госпиталь района Крамлин. Proper (с английского "правильный". — Прим. ред.) означает, что это правильный выбор. Также отсылка к моему родному городу. Это говорит о том, что я настоящий ирландец, — сказал Макгрегор.

Напомним, ирландский боец Конор Макгрегор приехал в российскую столицу по приглашению букмекерской конторы. Он рассказал о своих планах на будущее. Уже за несколько часов до старта мероприятия начался небывалый ажиотаж.

Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Конора Макгрегора в Москве.