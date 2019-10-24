Сибирский подросток пропал по дороге в школу. Возбуждено дело об убийстве

Любую информацию о местонахождении Евгения просят сообщать по телефонам: 8 38-34 13-00-23, 8 383 09-93; 8 95-38 87-79-11; 8 38-32 32-41-10.

В городе Бердске в Новосибирской области вторые сутки ищут 14-летнего Евгения Шуршилина. Мальчик утром 22 октября ушёл в школу, но на уроках так и не появился. Поисками подростка занимаются волонтёры, полицейские и следователи.

— Был одет в серую шапку, чёрную куртку с вставками красного цвета в районе груди, вельветовые брюки светло-зелёного цвета, ботинки чёрного цвета. При себе находился школьный рюкзак, — сообщает региональное ГУ МВД России.

Известно, что мальчика воспитывал отец. Мать умерла около года назад. Семья на учёте нигде не стояла, а мальчика соседи описывают как тихого, скромного и воспитанного. По словам родных, ранее он никуда не уходил без предупреждения.

По факту исчезновения мальчика СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи допрашивают родственников и окружение Евгения. Вместе с тем в управлении подчёркивают, что поиски подростка продолжаются. Любую информацию о местонахождении Евгения просят сообщать по телефонам: 8 38-34 13-00-23, 8 383 09-93; 8 95-38 87-79-11; 8 38-32 32-41-10.

Ранее сообщалось, что в городе Туринске Свердловской области пропала 14-летняя девочка.