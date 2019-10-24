Путин рассказал о сокращении расходов на оборону

Глава государства заверил, что, несмотря на это, Россия обладает эффективной системой безопасности и современной армией.

Президент России Владимир Путин на саммите "Россия — Африка" заявил, что необходимо обсуждать сокращение военных расходов в бюджетах разных стран.

— Мы тратим на нужды Министерства обороны менее 3% (ВВП. — Прим. ред.), и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее, — заявил Путин.

Недавно президент напомнил, что оборонный бюджет США — это 700 миллиардов долларов, а Россия только на седьмом месте с 48 миллиардами в год. Однако в РФ есть оружие, "которого нет в мире".

В этом году Россия впервые за 13 лет вышла из числа стран с наибольшими военными расходами, хотя ранее была в тройке лидеров вместе с Китаем и США.