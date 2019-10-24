Мошенники выманили полмиллиона рублей у редактора "Битвы экстрасенсов"

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Дарья Войницкая. Фото © Facebook

Преступник уговорил Войницкую обналичить крупную сумму и перевести на указанные им счета.

Мошенники выманили полмиллиона рублей у шеф-редактора шоу "Битва экстрасенсов" 39-летней Дарьи Войницкой. Злоумышленник представился сотрудником банка и убедил журналистку положить деньги на указанные им счета. Об этом сообщил Лайфу источник.

По указке мошенника Войницкая 14 октября сняла с одной из своих банковских карт 170 тысяч рублей и 330 тысяч рублей — с другой. Собеседник убедил её, что это нужно для "отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств и их дальнейшему сбережению". Далее "сотрудник банка" уговорил редактора "Битвы экстрасенсов" перевести ему эти деньги.

Войницкая Д.В. несколькими транзакциями внесла денежные средства на общую сумму 500 тысяч рублей для зачисления на различные расчётные счета... Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Оставлен запрос в банк для установления счёта, куда были перечислены денежные средства, — сообщил собеседник Лайфа.

Ранее сообщалось, что "Битва экстрасенсов" выплатит жителю Череповца за обвинение в похищении пять тысяч рублей вместо пяти миллионов.

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