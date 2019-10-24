Мошенники выманили полмиллиона рублей у редактора "Битвы экстрасенсов"

Преступник уговорил Войницкую обналичить крупную сумму и перевести на указанные им счета.

Мошенники выманили полмиллиона рублей у шеф-редактора шоу "Битва экстрасенсов" 39-летней Дарьи Войницкой. Злоумышленник представился сотрудником банка и убедил журналистку положить деньги на указанные им счета. Об этом сообщил Лайфу источник.

По указке мошенника Войницкая 14 октября сняла с одной из своих банковских карт 170 тысяч рублей и 330 тысяч рублей — с другой. Собеседник убедил её, что это нужно для "отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств и их дальнейшему сбережению". Далее "сотрудник банка" уговорил редактора "Битвы экстрасенсов" перевести ему эти деньги.

— Войницкая Д.В. несколькими транзакциями внесла денежные средства на общую сумму 500 тысяч рублей для зачисления на различные расчётные счета... Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Оставлен запрос в банк для установления счёта, куда были перечислены денежные средства, — сообщил собеседник Лайфа.

Ранее сообщалось, что "Битва экстрасенсов" выплатит жителю Череповца за обвинение в похищении пять тысяч рублей вместо пяти миллионов.