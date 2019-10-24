Политолог: Прогнозы диванных экспертов о крахе ЕР в регионах не оправдались

"Единая Россия" продолжает укрепляться и всё больше соответствует термину "партия власти", уверен Алексей Мартынов.

Сведения о том, что более десяти губернаторов возглавят региональные отделения единороссов, свидетельствуют об укреплении партии власти и подтверждают, что никакого "слива" "Единой России" не будет. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя сегодняшнюю публикацию РБК.

— Слухи о том, что партия власти теряет авторитет в регионах и по всей стране, как минимум сильно преувеличены, — рассуждает политолог. — Мы много слышали от всяких "диванных экспертов" и разных новых медиа, которые предрекали чуть ли не резкое падение рейтингов ЕР и крах на предстоящих выборах, однако практика показала, что это не так.

Мартынов отметил, что никто не принуждает губернаторов в обязательном порядке вставать во главе региональных отделений партии власти. В последнее время эксперты порой фиксируют обратную тенденцию, когда региональные руководители отказываются от партийного знамени, выступая на выборах как самовыдвиженцы. Здесь показателен и опыт выборов в Мосгордуму, куда глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский баллотировался как самовыдвиженец и, к слову, проиграл.

— А, скажем, в Башкирии была достаточно агрессивная медиакампания в отношении Радия Хабирова — главного кандидата, а сейчас уже губернатора. Кампания была открыта со стороны всей этой несистемной оппозиции. Навальный и прочие накинулись на него, забили весь Интернет грязью, высосанной неизвестно из какого места. Но тем не менее Радий Хабиров счёл невозможным отказаться от партийного бренда, шёл под флагом партии власти и победил, — указал Мартынов.

Что касается руководства региональных отделений "Единой России", то многие губернаторы сейчас смотрят на это как на шанс усилить свои позиции, считает собеседник Лайфа. Да и внутри самой партии тоже идут процессы обновления и пересмотра некоторых методологических вопросов.

— Это нормально, ведь партия — это живой организм. Это не картина маслом, которую один раз написали и повесили в Третьяковской галерее, чтобы все ходили и любовались, — заключил эксперт.

Напомним, "Ведомости" ранее сообщали, что региональное отделение единороссов в Приморье может возглавить губернатор Олег Кожемяко. В числе руководителей региональных отделений "Единой России" СМИ называли губернаторов Башкирии (Радия Хабирова), Забайкальского края (Александра Осипова), Калмыкии (Бату Хасикова), Кировской области (Игоря Васильева) и Мурманской области (Андрея Чибиса).