Греф пригрозил "всеми кругами ада" желающим работать в Сбербанке

Глава компании заявил, что в ней действует правило: нанимай медленно, увольняй быстро.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что попасть в команду сотрудников Сбербанка можно, только пройдя все круги ада.

— У нас действует правило: нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придётся пройти все круги ада. Или достигай результата, или уходи — такое правило, которое действует во всех современных компаниях, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Греф рассказал, что ежегодно госбанк набирает 50 тысяч новых сотрудников. Компания заинтересована в толковых и мотивированных людях. По его мнению, конкурентоспособность организации зависит от конкурентоспособности тех людей, которые в ней работают.

Ранее Греф рассказал, как стать специалистом, "за которым охотится рынок". По его словам, для этого нужны креативность, системное мышление и мастерство исполнения.