Мать шестерых детей убили в Архангельске из-за еды и алкоголя

Подозреваемого поймали по горячим следам, однако вину в преступлении он не признаёт.

В Исакогорском округе Архангельска убили мать шестерых детей. Она работала в круглосуточном магазине, когда поздно вечером туда ворвался грабитель и напал на 33-летнего продавца. Подозреваемый уже задержан, сообщили изданию РИА "Новости" в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области.

— Из торгового павильона похищены продукты питания, алкоголь и деньги. У убитой осталось шестеро детей, в том числе и младенческого возраста, — пояснили в ведомстве.

Подозреваемого поймали по горячим следам. У него уже есть судимость. Однако вину в этом преступлении 25-летний молодой человек не признаёт.

По данным агентства, убитая сожительствовала с мужчиной, который сейчас воспитывает её детей, однако решается вопрос о дальнейшей опеке.