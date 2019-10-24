В Минздраве рассказали, сколько россиян имеют шансы стать алкоголиками

Переживая приятное опьянение, человек не понимает, что в этот момент разрушается его мозг.

Американские учёные из Университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай опубликовали результаты своего исследования относительно воздействия алкоголя на организм человека. В частности, в ходе изучения проблемы подтвердилось, что употребление алкоголя необратимо отражается на мозге. Кроме того, нанесённые этому органу повреждения вследствие чрезмерного употребления спиртного лишь сильнее формируют у пьющего человека зависимость. С данными американских коллег в эфире радиостанции НСН согласился главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

— Первое и главное действие этанола — токсическое. Он нарушает внутриклеточный обмен, внутриклеточное дыхание, и клетка в сущности сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, а иногда напрямую связано с гипоксией головного мозга, — сообщил специалист.

По словам нарколога, примерно от 20 до 30 процентов россиян находятся в группе риска оказаться зависимыми от алкоголя.

— Нормы поведения в христианском мире, к сожалению, позволяют употребление алкоголя. Когда человек регулярно принимает алкоголь, то зависимость возникает у ряда людей — примерно 20% населения. Так что 20%, а то и 30% злоупотребляющих алкоголем подвержены рискам, — добавил Брюн.

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