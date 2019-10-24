Охранник СИЗО лишился половины зарплаты из-за "пистолета у виска" Уилана

По словам адвоката, в действительности сотрудник ФСИН просто сделал американцу замечание.

Адвокат обвиняемого в шпионаже против России американца Пола Уилана прокомментировал жалобу своего подзащитного на угрозы от сотрудника СИЗО "Лефортово". Владимир Жеребенков рассказал, что произошло на самом деле.

— Я не слышал об угрозах оружием Уилану. Там была следующая ситуация: Уилан делал зарядку и приседал, сотрудник ФСИН не разобрался в ситуации и сделал ему замечание, — объяснил он ТАСС.

Адвокат считает недоразумением конфликт между Уиланом и сотрудником ФСИН. По его словам, инцидент произошёл в том числе из-за языкового барьера. Тем не менее охранника наказали за сделанное американцу замечание. После жалобы Жеребенкова сотруднику ФСИН объявили взыскание и лишили половины зарплаты.

Напомним, сам Уилан жаловался, что один охранник заставил его встать на колени, а другой приставил пистолет к голове.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Также у Уилана нашли документы, содержащие гостайну, ему грозит до 20 лет лишения свободы.