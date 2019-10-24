Мэр Ставрополя похвалил новый сквер, и вскоре там ребёнок получил переломы

Под стройной школьницей младших классов оборвались качели, рассчитанные на четырёх человек.

В сентябре мэр Ставрополя Андрей Джатдоев покатался на качелях в новом сквере города на Крепостной горе и похвалил надёжность испытанной им конструкции. А через день, когда на соседних качелях каталась девочка, у них оторвалась металлическая цепь и ребёнок получил серьёзные травмы. О ситуации рассказывает группа в соцсети "ВКонтакте" "Регион-26 | Ставрополь".

— Впал в детство? Нет. Это я, пока ждал приезда губернатора Владимира Владимирова и замминистра строительства России Максима Егорова, решил опробовать новые качели в новом сквере. Их повесили только вчера. Выдержали! Кататься можно, — подписал свою фотографию глава города.

А вот у девочки, упавшей с разрекламированных мэром качелей, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, контузию и переломы.

Мать девочки Ани обратилась к губернатору Ставропольского края с просьбой разобраться в ситуации. Однако в ответ ей пришло сообщение от главы района города, что это не игровая площадка, а "декоративные качели" и "арт-объект".

Издание "Блокнот Ставрополь" сообщает, что на сопровождающих объект табличках нет сведений, что на качелях запрещено качаться.

Несколько месяцев назад сам мэр города рассказывал, что у качелей на Крепостной горе сломался анкерный болт и они также рухнули, но тогда никто не пострадал.

А в челябинском сквере рухнувшие качели сломали мальчику ногу. В Ноябрьске девочка ослепла и потеряла память, упав с качелей после того, как её раскачали насильно. В Нижнем Новгороде сломавшиеся качели повредили девочке позвоночник.