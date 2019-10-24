Путин в шутку упрекнул президента Маврикия в нескромности

Поводом для этого стало быстрое продвижение маленького государства в рейтинге открытости для бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин в шутку упрекнул в нескромности и.о. президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури. Он подметил, что Россия заняла в рейтинге Doing Business 28-е место, на котором прежде находилась африканская страна.

— Вы ведёте себя нескромно... Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия — с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место, — пошутил российский лидер, обращаясь к Вьяпури на саммите "Россия — Африка".

Напомним, с 23 по 24 октября в Сочи проходит экономический саммит "Россия — Африка", в котором принимает участие президент РФ Владимир Путин. На мероприятие приехали лидеры более 50 африканских стран. Лайф показал, как Путин встречал делегатов.