Лайф узнал о состоянии двоих пострадавших в перестрелке под Ростовом

По предварительным данным, один из фигурантов дела уже готов к выписке и может участвовать в следственных мероприятиях.

Пока ведётся следствие относительно обстоятельств гибели пяти человек в ходе перестрелки в Ростовской области, врачи борются за жизнь одного из пострадавших и готовы к выписке второго. О состоянии двух раненых участников конфликта Лайфу рассказал источник в экстренных службах региона.

— А. Бациев сейчас находится в очень тяжёлом состоянии. Сам он находится в сознании, но полностью обездвижен, весь загипсован. Разговаривать ему удаётся с трудом, высокая температура не даёт ему покоя. Когда он выйдет из этого состояния, пока сказать затруднительно, но нескоро точно, — заявил источник.

Состояние второго пострадавшего — Б. Хусиханова — оценивается куда лучше. По мнению медиков, его уже можно выписывать, но для этого сначала в медицинское учреждение должны поступить необходимые документы от правоохранительных органов.

— Он чувствует себя прекрасно, ходит и многоподвижен и уже может участвовать в следственных мероприятиях. Готовы даже его уже выписать на сегодняшний день, но на это нужны соответствующие документы и разрешение, пока он наблюдается в стационаре, — добавил источник.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовало 14 человек. Пятеро погибли, ещё двое пострадали. Двух подозреваемых уже задержали, ещё четверо скрывшихся с места происшествия разыскиваются.

Ранее дядя убитого на хуторе под Ростовом фермера рассказал, с чего началась стрельба.