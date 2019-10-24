Пол Уилан заявил, что он "мистер Бин на каникулах"

Так он назвал себя во время заседания, перебив судью и зачитав обращение к журналистам.

Обвиняемый в шпионаже против России американец Пол Уилан заявил, что он вовсе не агент разведки, а лишь "мистер Бин на каникулах". Он перебил судью, который оглашал решение о продлении меры пресечения на два месяца, и обратился к прессе.

— Меня обвиняют в том, чего я не совершал. Российские власти заявляют, что поймали агента 007 при исполнении, на самом деле это был мистер Бин на каникулах, — заявил Уилан.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Также у Уилана нашли документы, содержащие гостайну, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом брат Уилана утверждает, что Пол — бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.