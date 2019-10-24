Эксперт выступил против пива на футбольных матчах: Болельщики лучше не стали

При этом он положительно оценивает возможность продажи напитка на соревнованиях по лёгкой атлетике.

Инициатива вернуть пиво на футбольные матчи не имеет никакого смысла ни с экономической, ни со спортивной точек зрения. Такое мнение в интервью Лайфу выразил руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Представьте себе матч в каком-нибудь Усть-Урюпинске, где 300 болельщиков приходит, да ещё и пивом их напоят. Зачем это надо, провоцировать? Состояние болельщиков не то... Никакого смысла нет ни с какой точки зрения, ни с экономической, ни с воспитательной, ни со спортивной, — считает он.

По мнению Дробиза, российские футбольные "болельщики не стали лучше, чем были". При этом эксперт положительно оценивает возможность продажи пива на соревнованиях по художественной и спортивной гимнастике, по лёгкой атлетике.

Вице-спикер Госдумы, депутат ЛДПР Игорь Лебедев не сомневается, что законопроект пройдёт первое чтение. Документ уже одобрен правительством, напомнил он. Парламентарий сообщил, что профильный Комитет ГД по экономической политике рассмотрит законопроект в ноябре.