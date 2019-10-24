В Honor назвали цену бюджетного "убийцы" iPhone 11

В Honor провели российскую презентацию осенней линейки продуктов, в которую вошли смартфон Honor 9X и беспроводные Bluetooth-наушники Honor Sport PRO. Компания рассказала, сколько стоят новинки и когда они появятся в продаже.

Honor 9X — это продолжение прошлогоднего хита Honor 8X. Новый смартфон вобрал в себя почти все трендовые технологии и сохранил при этом демократичный ценник. Устройство получило большой 6,59-дюймовый IPS-экран без выреза, двойную или тройную (в зависимости от конфигурации) основную камеру, а также ёмкий аккумулятор на 4000 мАч и выезжающую фронталку. Процессор — восьмиядерный Kirin 710F. Оперативной памяти — 4 или 6 Гб. Встроенной памяти — 128 Гб. Подробнее о возможностях новинки Лайф писал в большом обзоре, который можно прочесть здесь.

Honor Sport PRO — это внутриканальные беспроводные наушники форм-фактора "ошейник". От одного заряда они способны проработать до 18 часов. Подзаправить же гаджет можно в любой момент, подключив его к смартфону через USB-C. Крепление наушников магнитное: при соединении двух динамиков Honor Sport PRO переходят в спящий режим и не расходуют энергию.

Honor 9X поступит в продажу 8 ноября по цене 16 990 рублей за версию с двумя камерами и 18 990 рублей за версию с тремя. Наушники же можно получить бесплатно, предзаказав смартфон. Сделать это можно будет уже завтра.