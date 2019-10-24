Киев решил признавать выданные ДНР и ЛНР свидетельства о рождении и смерти

Подтверждением и отклонением отдельных документов будет заниматься специальная комиссия.

Киев решил признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на территории Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-служба украинского правительства пояснила, что речь идёт не обо всех документах.

— Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе, — пояснили в правительстве.

Решать, какие из выданных в ДНР и ЛНР свидетельств будут подтверждаться, а какие отклоняться, решит специальная комиссия.

При этом в камбине подчеркнули, что признание отдельных документов с республик Донбасса не означает признание их независимости. Того требуют положения "Намибийских исключений" ООН, а также закон от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Ранее Киев назвал условием выполнения минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР.