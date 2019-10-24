В Омске полицейские вынесли троих детей из горящего дома

Патрульные ринулись в помещение, крыша которого была объята огнём, и вынесли девочек на улицу.

Полицейские спасли из горящего дома в Омске троих детей, включая младенца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Младший лейтенант ДПС УМВД России Сергей Работнев и лейтенант Константин Анисимов находились на маршруте патрулирования в районе 5-й Кировской улицы. Полицейские обратили внимание на дым над одним из частных домов. Они сообщили о пожаре спасателям и незамедлительно отправились к месту происшествия. Хозяева дома рассказали полицейским, что внутри остались трое детей, причём все — девочки: две школьницы и годовалая кроха. Сотрудники полиции вошли в горящее здание и вынесли девочек. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь.

— Благодаря грамотным и решительным действиям младшего лейтенанта полиции Сергея Работнева и лейтенанта Константина Анисимова жизни и здоровью детей ничто не угрожает, — отмечает Ирина Волк.

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