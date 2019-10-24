Адвокат не видит причин для изгнания Сноудена из РФ: Законопослушный гражданин

Кучерена не так давно встречался со своим подзащитным, и тот ему ни на что не жаловался.

Адвокат Анатолий Кучерена не видит основания для лишения экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена вида на жительство в России. Поверенный беглого американца в беседе с Лайфом назвал слухи об обратном спекуляцией.

— Оснований для того чтобы лишить его вида на жительство либо не продлить ему вид на жительство, у России нет. Он законопослушный гражданин, он надлежаще ведёт себя, он исполняет наши законы, все предписания, никаких претензий к нему нет, поэтому оснований никаких нет, — подчеркнул Кучерена.

Кучерена рассказал, что недавно виделся со Сноуденом и тот ему не озвучивал никаких жалоб о жизни в России. Вместе с тем он отметил, что у его подзащитного есть собственная гражданская позиция — поэтому он и Сноуден. Однако из этого не вытекает вывод, что его за данную позицию могут преследовать, заключил собеседник Лайфа.

Ранее Сноуден признался в интервью американскому комментатору Джо Рогану, что оказался в ловушке в России.