В Испании эксгумировали останки фашистского диктатора Франко

Для извлечения гроба пришлось поднять гранитную плиту весом полторы тонны, укрывавшую могилу.

В монументальном комплексе "Долина павших" около Мадрида эксгумировали останки испанского диктатора-фашиста Франсиско Франко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правительства страны, в скором времени останки на вертолёте доставят на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо, где пройдёт очередное погребение.

Отмечается, что процедура эксгумации происходила без участия прессы. Участникам операции было запрещено использовать мобильные телефоны, помимо это они были обязаны пройти через рамки металлоискателей. На церемонии повторного погребения диктатора в склепе, где похоронена его супруга Кармен Поло, разрешено присутствовать лишь 22 родственникам Франко.

Как сообщал Лайф, власти Испании решили эксгумировать останки диктатора из комплекса "Долина павших" и перезахоронить в пантеоне в муниципалитете Мадрид, поскольку, согласно новым изменениям в Законе об исторической памяти, в "Долине павших" "могут покоиться только останки людей, которые погибли в результате Гражданской войны в Испании".

Франко скончался в результате естественных причин в 1975 году. Он правил Испанией с 1939 года и практически до самой своей смерти. В годы Второй мировой войны Испания под руководством Франко активно поддерживала гитлеровскую Германию.

По предварительным подсчётам, процедура эксгумации и перезахоронения фашистского диктатора обойдётся бюджету Испании примерно в 63 тысячи евро.

ФСБ ранее рассекретила документы об убийстве нацистами 214 детей в Ейске в годы ВОВ.