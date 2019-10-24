Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали в Москве

Россиянина Алексея Валуева арестовали в Москве на два месяца. По решению Лефортовского районного суда столицы, он будет находиться под стражей до 12 декабря.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Валуеву Алексею Васильевичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, — приводит слова пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко агентство "Москва".

Материалы дела засекречены, поэтому подробностей нет.

В июле этого года под домашний арест по делу о госизмене отправили сотрудника ЦНИИмаша. По версии следствия, он передавал данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому научному институту гидродинамики.