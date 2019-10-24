Сибирский мэр отобрал внедорожник у начальника ГИБДД: Обиделся на лишение прав

Градоначальник попытался договориться с майором полиции, но тот на это не пошёл.

В Красноярском крае мэр Лесосибирска Андрей Хохряков в отместку за лишение водительских прав отобрал у начальника городского отдела ГИБДД казённый внедорожник. Чиновнику не помешало то, что Land Cruiser 1998 года выпуска в 2002 году был бесплатно передан управлению на неопределённый срок.

Как сообщил Лайфу источник, Хохрякова поймали пьяным за рулём в начале лета, а недавно решением мирового суда его лишили прав. При этом градоначальник пытался договориться с начальником отдела ГИБДД, но Владимир Дураков на сделку не пошёл. Ответ на обиду пришёл 11 октября — Комитет по управлению муниципальной собственностью по городу Лесосибирск прислал управлению постановление с требованием вернуть казённый автомобиль.

Согласно документу, который имеется в распоряжении Лайфа, крайний срок для возврата внедорожника — 11 ноября.

Примечательно, что Владимир Дураков после вступления в должность начальника отдела самостоятельно восстановил старый внедорожник, на котором "не было живого места". Майор полиции сам ездил на автомобиле, а недавно решил передать его патрульным.

— В последнее время он занимался подготовкой машины к патрулированию — сделал обклейку со служебной символикой, заказал мигалки и собирался закрепить за ней офицера, — рассказал Лайфу собеседник.

Ранее Лайф писал, что ставропольский мэр похвалил новый сквер и вскоре ребёнок получил там переломы.