Потанин рассказал, как внук Брежнева "заступился" за него в студенческие годы

Однокурсникам хотели сделать замечание, когда они начали играть в футбол кочанами капусты.

Владимир Потанин, один из самых состоятельных бизнесменов России, в студенческие годы, как и его сверстники, работал на полях. Однажды он отправился на уборку капусты вместе с Андреем Брежневым — внуком генерального секретаря ЦК КПСС.

Во время работ парни начали играть в футбол кочанами. Это увидел проверяющий. Он подошёл, чтобы сделать замечание студентам. Когда мужчина спросил у Брежнева фамилию, он не поверил ответу.

— Он говорит: "А, ты ещё и стебаешься надо мной, настоящим партийцем? Будет тебе совсем плохо", — рассказал Потанин в фильме Вячеслава Духина "МГИМО. На всех языках мира", который выйдет на Первом канале.

Тогда к проверяющему подошёл староста и на ухо подтвердил, что перед ним действительно стоит Брежнев. После этого мужчина быстро покинул место. По словам Потапова, весь курс порадовался тому, как быстро он загрузился в машину и задним ходом с визгом шин уехал с овощебазы.

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