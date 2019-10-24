Опрос показал, что каждый шестой россиянин получает зарплату в конверте

Задержки выплат чаще всего отмечаются в сферах строительства, образования и охраны.

Каждый третий работающий россиянин сталкивался с задержками выплаты зарплаты, а каждый шестой получает заработную плату в конверте. Самый высокий процент работников, которые получают зарплату в обход уплаты налогов, в сферах розничной и оптовой торговли, а также в общепите, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Авито работа".

В среднем по регионам 82 процента россиян получают белую зарплату, 16 процентов — серую, два процента затруднились с ответом. В Тюменской области доля серой зарплаты выше — 21 процент, в Нижнем Новгороде — 20 процентов, в Казани — 19.

— По доле серых зарплат лидирует розничная торговля: здесь вознаграждение в конверте получают 37% респондентов. Также серые зарплаты наиболее распространены в общепите и оптовой торговле, — сказано в результатах исследования.

Недавний опрос показал, что треть россиян не согласятся на снижение зарплаты при очередном трудоустройстве. А другое исследование показало, что самые высокие зарплаты были зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах и салонах красоты, а также в автобизнесе.