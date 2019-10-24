Следствие попросило арестовать возможного организатора перестрелки под Ростовом

В суде заявлено, что Василий Дакишвили может вновь попытаться скрыться или избавиться от улик.

В Ростовской области задержан один из подозреваемых по делу о перестрелке в хуторе Чернозубовка, где жертвами разборок двух групп мужчин стали пять человек. Подозреваемый Василий Дакишвили доставлен в суд, следствие просит арестовать его на два месяца.

Как сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, сторона обвинения призвала отправить Василия Дакишвили под арест на два месяца, до 22 декабря. Необходимость ограничения свободы следствие обосновало тяжестью преступления, в котором подозревается задержанный, а также его попытками скрыться и уничтожить улики.

По версии следствия, Василий Дакишвили может быть организатором разборок. Он является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселовский" в Камышёвке и совладельцем Федерации самбо и дзюдо Ростовской области. На месте перестрелки он не был, но, предположительно, именно его разговор с Увайсом Бациевым стал непосредственной причиной вооружённого конфликта.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку из-за спорного участка земли. В конфликте участвовали 14 человек. Пятеро убиты, ещё двое пострадали. Двух подозреваемых уже задержали, ещё четверо скрывшихся с места происшествия разыскиваются.

Ранее дядя убитого в хуторе под Ростовом фермера рассказал, с чего началась стрельба. Также Лайф сообщал о состоянии пострадавших в перестрелке.