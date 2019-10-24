Пенсионер умер в коридоре поликлиники в Тюмени

Следователи изъяли медицинскую документацию в учреждении, причины смерти мужчины устанавливаются.

Пожилой мужчина потерял сознание в коридоре тюменской поликлиники № 3 и умер спустя 45 минут. В областном Департаменте здравоохранения заверили, что врачи сделали всё возможное для спасения пенсионера.

Медработники учреждения на протяжении 15 минут пытались реанимировать пациента. Приехавшая на вызов скорая ещё полчаса продолжала откачивать пенсионера, но безрезультатно. В причинах смерти мужчины теперь разбираются следователи.

— Начата доследственная проверка по факту смерти мужчины 1957 года рождения в холле поликлиники № 3 города Тюмени, — сообщили в региональном управлении СКР.

В поликлинике изъяли медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что жительница Петропавловска-Камчатского обвинила врачей в смерти своего трёхмесячного сына. Малыш умер на борту самолёта по дороге в центр сердечно-сосудистой хирургии.