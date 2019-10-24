В Чувашии шестилетняя девочка попала в больницу после отцовских побоев

Мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за избиение, теперь против него возбудили уголовное дело.

В Чувашии шестилетняя девочка, избитая отцом, с множественными ушибами головы, туловища и конечностей попала в больницу.

Как сообщает региональное СУ СКР, 33-летний житель города Чебоксары периодически бил родную дочь ремнём от дамской сумки. В феврале 2019 года его уже привлекали за это к административной ответственности. Теперь правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Истязание малолетней". Подозреваемый задержан.

Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Она получает лечение в отделении травматологии и ортопедии. Также с ребёнком работает психолог.

Ранее Лайф сообщал, что в Твери отчим избивал сына сожительницы "в воспитательных целях".