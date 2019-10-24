Дикие волки и медведи держат в страхе жителей карельских посёлков

Для охраны населения были созданы специальные мобильные группы. Они будут круглосуточно патрулировать периметры некоторых районов республики.

Жители Карелии пожаловались на частые появления медведей и волков вблизи ряда населённых пунктов. Дикие животные были замечены в Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском районах республики.

Для защиты от хищников были созданы специальные мобильные группы, которые круглосуточно патрулируют периметры вышеуказанных территорий. Также Минприроды дополнительно привлекает охотников республики для плановой регуляции численности волков. На сегодняшний день выдано порядка 2750 разрешений на добычу зверя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отметим, что опасность порой представляют не только дикие животные. Так, несколько дней назад в Карелии медведь набросился на дрессировщика в цирке прямо посреди выступления. Очевидица нападения подробно рассказала Лайфу о происшествии.