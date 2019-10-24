Собчак восхитилась эротическими сценами в фильме "Текст"

Картина с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях вышла на российские экраны сегодня.

Ксения Собчак выразила восхищение фильмом "Текст" режиссёра Клима Шипенко. Как сообщает издание Дни.ру, телеведущую впечатлила постельная сцена с Кристиной Асмус и Александром Петровым.

— В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощённо секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило, — заявила она в своём ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Петров, которого Собчак пригласила на шоу, признался, что они с Асмус пытались сыграть в этой сцене так, будто никто никогда не должен был её увидеть. По его словам, эротическая сцена снималась для того, чтобы было видно хитросплетение сюжетной линии.

Фильм "Текст" с Петровым и Асмус в главных ролях вышел в российский прокат сегодня.

Ранее сообщалось, что фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.