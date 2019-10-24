ГИБДД Москвы попросила автомобилистов сменить шины на зимние

В ведомстве приводят прогноз Гидрометцентра России, согласно которому на следующей неделе по ночам ожидаются заморозки.

Госавтоинспекция столицы просит москвичей и жителей столицы сменить летние шины на автомобилях на зимние. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

— Столичная ГИБДД обращается к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур, — говорится в сообщении.

В прошлом году грузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине круглый год. Однако и за летнюю резину на легковых автомобилях пока не существует штрафов.