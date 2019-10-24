Предполагаемый организатор перестрелки под Ростовом заявил Лайфу, что невиновен

Задержанный признаёт, что конфликт назревал давно, но он якобы всегда придерживался законных методов решения проблем.

Возможный организатор перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Новосёловский" Василий Дакишвили категорически отвергает свою причастность к преступлению. По его словам, у него есть свидетели и доказательства, которые могут подтвердить это. Отвечая на вопрос корреспондента Лайфа в зале суда, он сообщил, что конфликт с семьёй Бациева у него длился около года.

— Уже год, как я стал председателем. Происходят угрозы каждый день или чуть ли не через день. Я всегда старался обходиться по закону. Ну, закон ребят не устраивал. Сказали: "Будешь делать то, что мы говорим". Я отказался, сказал, по закону всё будем делать. Потом [они] перешли на другой метод. Последние два дня (до происшествия с перестрелкой. — Прим. Лайфа) меня искали, дома искали и у родственников спрашивали. И родственники как-то узнали, что на меня там что-то готовится. В связи с этим вот это всё, — рассказал Дакишвили.

По предварительным данным следствия, причиной перестрелки мог стать телефонный разговор Увайса Бациева с Василием Дакишвили. Между их семьями был спор из-за земельных участков, который не получалось разрешить долгое время.

Напомним, 22 октября две семьи устроили перестрелку, в конфликте участвовали 14 человек. Пятеро убиты, ещё двое пострадали. Двух подозреваемых уже задержали, ещё четверо скрывшихся с места происшествия разыскиваются. Суд арестовал Василия Дакишвили сроком на два месяца.

Ранее дядя убитого в хуторе под Ростовом фермера рассказал, с чего началась стрельба. Также Лайф сообщал о состоянии пострадавших в перестрелке.