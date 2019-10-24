Прямая трансляция: Путин о результатах переговоров с лидерами стран Африки

23

Президент РФ Владимир Путин подводит итоги двухдневного саммита и экономического форума "Россия — Африка", который состоялся в Сочи. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×