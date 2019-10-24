Предполагаемого организатора перестрелки под Ростовом арестовали на два месяца

Отправить Дакишвили под стражу просило следствие, поясняя, что он может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Предполагаемого организатора перестрелки на хуторе в Ростовской области Василия Дакишвили арестовали на два месяца, до 22 декабря. Сам он не считает себя виновным.

По версии следствия, Дакишвили может быть организатором разборок. Он является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Новоселовский" в Камышёвке и совладельцем Федерации самбо и дзюдо Ростовской области. На месте перестрелки он не был, но, предположительно, именно его разговор с Увайсом Бациевым стал непосредственной причиной вооружённого конфликта.

Напомним, жертвами перестрелки из-за земельного участка стали пять человек. Всего в конфликте участвовало 14 человек.