Госдума поддержала проект об обязательном горячем питании школьников

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Фото © Flickr/vazovsky

Инициативу ранее одобрили президент РФ Владимир Путин и российское правительство.

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект об обязательном горячем питании для учеников младших классов. Авторами этой инициативы стали спикеры двух палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

В документе закреплены принципы понятия "здоровое питание". Отмечается, что инициативу поддержали президент России Владимир Путин и российское правительство.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни.

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