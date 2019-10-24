Акции Twitter резко обвалились на 20%

По оценкам аналитиков, компания заработала в третьем квартале этого года меньше, чем они прогнозировали.

Акции американской компании Twitter Inc. на предторгах Нью-Йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные торгов. Падение в цене составило 7,7 доллара, или 19,83%.

Всё дело в том, что выручка компании в третьем квартале 2019 года выросла только на 8,6% и составила 823,7 миллиона долларов. Это существенно ниже 876 миллионов долларов, которые прогнозировали эксперты. Акции рухнули в цене на фоне неоправданных ожиданий.

Ранее соцсеть "Твиттер" "случайно" предоставила данные пользователей рекламодателям.