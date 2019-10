Тысячи фанатов спели Bohemian Rhapsody, и Queen собрала лучших в новый клип

В ролике представители множества стран сделали собственную интерпретацию знаменитой композиции.

Группа Queen опубликовала в "Ютубе" клип на легендарную песню Bohemian Rhapsody в исполнении фанатов из разных стран. Музыканты попросили поклонников спеть композицию, а затем прислать видео. Откликнулось более пяти тысяч человек.

В смонтированном из множества кавер-версий ролике представители более чем 120 стран исполняют Bohemian Rhapsody. Также группа Queen опубликовала новые версии клипов A Kind of Magiс и Don’t Stop Me Now. Над первым поработали художники по визуальным эффектам, второй фанаты превратили в танцевальный перформанс.

Эти ролики стали итогом конкурса You Are The Champions, который был объявлен после того, как оригинальный клип песни Bohemian Rhapsody набрал в "Ютубе" один миллиард просмотров.