В Москве магазин "Магнит" закрыли из-за крыс

В стенах обнаружили трещины и дыры, а на складе — помёт грызунов и попорченные товары.

Роспотребнадзор предписал остановить работу одного магазина сети "Магнит" на востоке Москвы из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. С ведомством согласился суд, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

На магазин пожаловались жители первого корпуса дома 21 по улице Кусковской. Торговая точка занимает пристройку к их дому, но теперь закрыта. Двери были опечатаны.

— Выявлены не только признаки заселённости объекта грызунами: в торговом зале и подсобных помещениях обнаружены продукты со следами погрызов и помёт грызунов, также в подсобном помещении обнаружена живая крыса, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Это уже не первый случай, когда в супермаркетах сети "Магнит" обнаруживают грызунов. Ранее посетителей "Магнита" в Сыктывкаре напугали мыши. В 2017 году покупатели обнаружили живую крысу в столичном "Перекрёстке".