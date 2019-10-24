Сбербанк расторгнет договор с коллекторской фирмой после хищения данных клиентов

Преступником оказался житель Волгограда, который работает коллектором, а в Сети действует под ником "Антон 2131".

Сбербанк намерен "в кратчайшие сроки" расторгнуть договор с коллекторской компанией "Национальная служба взыскания", чей сотрудник был задержан в четверг по подозрению в хищении персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В заявлении говорится, что документ будет расторгнут "в связи с нарушением условий договора и утратой доверия". Вместе с тем Сбербанк планирует провести аудит системы защиты персональных данных проблемных заёмщиков, используемых коллекторскими агентствами.

Отметим, что в самой компании "Национальная служба взыскания" сейчас проводят собственное расследование ситуации с утечкой данных заёмщиков. Представители коллекторского агентства заявили изданию РИА " Новости " , что компания не была уведомлена правоохранительными органами о расследовании относительно утечки данных и не участвовала в следственных действиях.

Ранее в четверг стало известно, что полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка. Им оказался житель Волгограда, действующий в Сети под ником "Антон 2131".

Сегодня СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка, говорилось о личной информации миллиона россиян. В самой кредитной организации позже эту информацию опровергли и назвали всё домыслами.