Американские СМИ назвали российский ЗРК С-400 смертельной угрозой

Как отмечается в статье, возможности "Триумфа" в два раза превышают характеристики его предшественников.

Новейшие радиолокационные системы, позволяющие уловить почти любые воздушные цели, новые ракеты, а также гибкие возможности применения делают современные российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" грозным и смертоносным оружием. Об этом говорится в обзоре журналистов американского журнала National Interest.

В статье отмечается, что характеристики С-400 в два раза превосходят показатели предыдущей модели ЗРК — С-300. В особенности в части радиолокационного обнаружения целей. Также была увеличена дальность стрельбы — "Триумф" способен поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, в С-400 возможно применять ракеты от ЗРК предыдущего поколения. Но современные ракеты, которых насчитывается четыре модификации, позволяют лучше организовать многоуровневую противовоздушную оборону.

Благодаря этим возможностям комплекса Россия успешно торгует данным видом оружия, а взамен получает не только прибыль, но и рычаги воздействия и шанс угрожать своим противникам, считают американские журналисты. Доказательством тревог США относительно распространения комплекса "Триумф" является тот факт, что Вашингтон готов накладывать санкции на любую страну, которая приобретает С-400.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно о направлении в Сербию дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" и батарей "Панцирь-С" ВКС России. Комплексы впервые примут участие в международных военных учениях за рубежом.