Врач разрушила миф о пользе куриного бульона

Мясо, которое продаётся в магазине, не всегда может позитивно сказаться на здоровье человека.

Куриный бульон в прежние времена считался хорошим средством для восстановления после тяжёлых заболеваний, но сейчас дела обстоят иначе. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что блюдо перестало быть чудодейственным из-за современных кур.

— Дело в том, что те куры, которые продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше. Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить. Это относится и к противопоказаниям, а касаются они всех людей, — рассказала она "Вечерней Москве".

Врач посоветовала использовать для приготовления бульона второй отвар, хотя в нём содержится меньше питательных веществ. По её словам, несмотря на то что с вредными веществами после первой отварки исчезает и часть питательных, он всё же является хорошим средством для восстановления организма после заболевания. Даже бульон второй варки обладает насыщающим эффектом и даёт организму необходимое количество жидкости.

Соломатина также порекомендовала не употреблять крепкий бульон людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре.

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