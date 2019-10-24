Житель Киева избил лесбиянку, приняв её за мужчину

Мужчина подумал, что "парню" не следовало бы заходить в женский туалет, и решил проучить его.

В Киеве мужчина напал на девушку с нетрадиционной ориентацией, потому что принял её за мужчину. Об инциденте рассказали в ЛГБТ-сообществе в "Фейсбуке".

Это произошло, когда Анастасия со своей подругой Мариной зашли в туалет. За ними направился мужчина, который попытался остановить одну из девушек со словами: "Парень, тебя здесь не должно быть". Он посчитал, что это мужчина и он, соответственно, не должен заходить в женскую уборную.

Получив резкий ответ, мужчина набросился на женщину с кулаками и несколько раз ударил головой о кафель. Отмечается, что она получила ушибы шеи, уха и головы, есть подозрение на сотрясение мозга. Пострадавшая обратилась в полицию. Как видно на снятых после ЧП кадрах, поняв свою ошибку, виновник попытался побыстрее покинуть здание.

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