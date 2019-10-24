Депутат от "Слуги народа" попал в "Миротворец" за появление на российском ТВ

Участие нардепа в видеомосте вызвало негативную реакцию даже со стороны коллег по партии.

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко попал в чистилище "Миротворца" после появления в эфире российского телевидения.

Причиной попадания нардепа в базу скандального сайта стало "распространение недостоверной информации" и "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", а также "манипуляция общественно значимой информацией". Участие нардепа в передаче по видеосвязи вызвало негативную реакцию на Украине даже со стороны коллег по партии.

Ранее в ООН призвали Киев закрыть сайт "Миротворец". В организации напомнили об опасности, которой подвергаются те, чьи данные публикуются на ресурсе.