Из квартиры "самого стильного пенсионера" вынесли украшений на 12 млн рублей

Оказалось, что преступник влез в жилище по газовой трубе и набил полные карманы драгоценностями.

В Москве в семь миллионов рублей оценили похищенные украшения работница соцзащиты района Жулебино Ирина Черевач и её безработный супруг Виктор Пыранский. Чета отправилась в Белоруссию на день рождения сына, а когда вернулась в свою квартиру на Рязанском проспекте, то обнаружила, что пропало всё золото. Подробности рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Обнаружив взлом, супруги обратились в полицию, написали заявление о краже сначала только драгоценностей жены на сумму 1 600 000 рублей. Потом начали подсчитывать убытки мужа — золотые часы Rolex и прочее потянуло ещё более чем на десять миллионов.

Среди похищенных вещей:

браслет плетёный (червонное золото 788-й пробы, вес 48 г) стоимостью 450 000 рублей;

кольцо (белое с жёлтым золотом 585-й пробы, вес примерно 3,8 г) стоимостью 15 000 рублей;

запонки (жёлтое золото 585-й пробы с камнем александрит) стоимостью 480 000 рублей;

запонки (жёлтое золото 585-й пробы с камнем сапфир) стоимостью 680 000 рублей;

цепь (серебро 99-й пробы) стоимостью 20 000 рублей;

перстень с открытой пастью льва (серебро 99-й пробы) стоимостью 15 000 рублей;

перстень с печатью в виде креста (серебро 99-й пробы) стоимостью 15 000 рублей;

золотые часы Rolex стоимостью 128 000 долларов, купленные много лет назад по старому валютному курсу;

вторые золотые часы (название фирмы пострадавший не помнит) стоимостью 30 000 фунтов.

Ныне неработающий пенсионер, который занимается сочинением стихов и песен, а также отменно одевается, десять лет назад работал на руководящих должностях в бизнес-структурах и многие украшения привёз из-за рубежа.

На днях Лайф рассказывал о другом случае в Москве. Пенсионер за два года одолжил знакомой более 15 миллионов рублей, но назад деньги так и не получил.