Продающая орехи "бедная девушка из КБР" оказалась мошенницей

Мадина также обманывала мужчин и вымогала у них деньги, притворяясь моделью из Ростова-на-Дону.

Девушка Мадина из Кабардино-Балкарии, которая якобы продавала орехи, чтобы переехать из глухой деревни в город, оказалась мошенницей. Девушка никогда не занималась орехами, а вот обманывать на деньги как женщин, так и мужчин, она умела профессионально. Лайф связался с Алёной — одной из потерпевших, которая в числе многих пользователей соцсети поверила в трогательную историю.

Напомним, Мадина написала пост в "Инстаграме", в котором рассказала о своей мечте переехать в город. Девушка пожаловалась, что ей не хватает всего 15 тысяч рублей на дорогу, поэтому она готова сутками чистить грецкие орехи из семейного сада и отправлять их людям. Пост Мадины быстро разошёлся в Сети, заказов собралось так много, что пришлось якобы многим отказать. Некоторые расчувствовавшиеся женщины переводили деньги просто так, не требуя никаких посылок с орехами.

Алёна рассказала, что позвонила маме Мадины, узнав их номер на местной почте. Женщина призналась, что никаких орехов у них нет и дочь никогда не продавала их. По словам Алёны, во время этого звонка мама Мадины сказала ей что-то на кабардинском, тогда девушка ничего не поняла и решила отправить запись звонка знакомым из Кабардино-Балкарии.

— Мама Мадины в этой записи говорит: "Мадина, поговори с ней, скажи, что ты ничего не знаешь и ты ничего не хотела, поплачь, а то она сейчас напишет заявление". На что Мадина заявила, что разговаривать не будет и заявление никто писать не собирается, — рассказала обманутая девушка.

Алёна потребовала, чтобы Мадина вернула деньги всем, кого ввела в заблуждение. На что мать мошенницы заявила, что люди сами переводили ей деньги. Однако позже заверила, что пойдёт с утра вместе с дочерью в отделение Сбербанка и вернёт все деньги.

— Я говорю: "Вы понимаете, что она ввела их в заблуждение, что она бедная, что у неё две маленькие сестрёнки и что живут впроголодь. Она вела эфиры, воздействовала на женщин, у которых тоже есть дети. Они подумали, что ей 21 год, она маленькая девочка, и решили ей помочь. Ваша дочь врала всем женщинам", — вспоминает Алёна.

Утром плачущая Мадина и её мать позвонили Алёне. Девушка в слезах утверждала, что деньги она не тратила, их потратил банк.

— Дальше начинаются какие-то истерии и игры актёров. Я прошу её прислать мне выписки, она мне их потом прислала. Там на выписках идут списания 27 тысяч, 17 тысяч. И внизу сумма 133 тысячи только за 18 октября, за один день. Я спрашиваю Мадину, кто потратил деньги. Она отвечает, что банк. В итоге я ей сказала, что если она сейчас не вернёт деньги, то мы напишем заявление. Мадина деньги, конечно же, не вернула, и 21 октября мы подали коллективное заявление, которое приняли в ОМВД по Терскому району, — отметила Алёна.

Под заявлением подписалось 69 человек. Когда начали разбираться в деле, оказалось, что Мадина прислала выписки с разных карт. У девушки оказалось ещё два телефонных номера. С этих номеров она обманывала мужчин, прикидываясь моделью Аланой Ботоевой. Она создавала левые странички под этим именем и использовала фотографии девушки из Ростова-на-Дону для приманки мужчин. Мадина входила к ним в доверие и просила у них деньги.

Настоящая Алана Ботоева тоже нашлась. Она рассказала, что на протяжении нескольких лет ей периодически пишут мужчины, обвиняя её в обмане. Девушка заявила, что очень сильно уставала от этой ситуации. Обманутые женщины из "Инстаграма" эту информацию тоже передали стражам порядка.

А другая блогерша ранее обманула 15 россиянок, которые хотели похудеть на Бали в рамках шоу.