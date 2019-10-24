Арестованный экс-министр Абызов сообщил об отъезде сына в США

По словам бывшего члена правительства, это связано с угрозой изъятия ребёнка из семьи органами опеки.

Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пока тот находится под стражей, покинул Россию и будет жить в США. Об этом сообщил сам обвиняемый во время заседания в Басманном суде Москвы во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста. Он уточнил, что переезд связан с угрозой изъятия ребёнка из семьи органами опеки.

— В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в моё отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России, — приводит РБК слова экс-министра.

Как поясняет Михаил Абызов, из-за следствия он лишён возможности обеспечивать семью, потому что все его активы арестованы.

— У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишён возможности выплачивать им алименты, потому что всё заблокировано, — сказал обвиняемый.

Отметим, после задержания суд арестовал счета и активы экс-министра на сумму более 27 миллиардов рублей. Позднее обеспечительная мера в отношении части активов была отменена, но после возбуждения нового уголовного дела в отношении Абызова об отмывании 32 миллиардов рублей арест был наложен вновь.

Как сообщал Лайф, экс-министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы в июле арестовал бывшего министра до 25 октября 2019 года. На этот же срок продлён арест других фигурантов дела.