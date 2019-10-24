Названы регионы России с самыми низкими и высокими ценами на бензин

По данным Росстата, дешевле всего топливо обходится жителям Алтайского края, а больше всех за бензин платят жители Чукотки.

Специалисты Росстата составили таблицу со средними потребительскими ценами за литр автомобильного бензина. Согласно исследованию ведомства, самый дешёвый бензин в стране продаётся в городе Барнаул Алтайского края. Литр топлива там стоит 42,03 рубля. Дороже всего бензин в стране стоит в чукотском Анадыре — в среднем 57,74 рубля за литр.

В Росстате отмечают, что среди регионов Центрального федерального округа самый дешёвый бензин продаётся в Ярославле — 42,59 рубля за литр. Дороже всего литр топлива в Москве — 46,5 рубля.

В Северо-Кавказском федеральном округе лидером по самым низким ценам за литр топлива стала Назрань — 42,68 рубля. А дороже всего литр бензина стоит в Черкесске — 46,56 рубля.

Среди регионов Южного федерального округа литр бензина дешевле всего стоит в городе-герое Волгограде (44,74 рубля). Впрочем, лидером по самой высокой цене стал тоже город-герой — в Севастополе литр топлива стоит 48,79 рубля.

В Приволжском федеральном округе Ульяновск стал лидером по самой низкой цене за литр бензина — 42,91 рубля. Антилидером признан Киров — 45 рублей.

Несмотря на северное расположение литр топлива в Архангельске стоит меньше всего среди прочих городов Северо-Западного федерального округа — 43,42 рубля. Дороже всего в округе бензин стоит в Калининграде — 47,89 рубля.

По данным Росстата, в Уральском федеральном округе самый дешёвый бензин можно купить в Салехарде — 42,52 рубля. А больше всего придётся за него заплатить в Ханты-Мансийске — 47,5 рубля.

Напомним, ранее эксперты сообщали о снижении спроса на топливо. Лайф разобрался, как изменятся цены на бензин в России.