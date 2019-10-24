Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Позиция Москвы же неизменна: ни на какой площадке не будет переговоров по статусу полуострова, так как это территория России.

Киев готов к переговорам в любом формате по "восстановлению украинского суверенитета" над Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

— Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над АР Крым и городом Севастополь, — сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства агентству "Интерфакс-Украина".

Она не уточнила, на основании чего Киев понял, что готов к подобным переговорам.

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Среди жителей полуострова за воссоединение с РФ проголосовало почти 96,8% избирателей при явке на референдум свыше 80%. 18 марта российские власти подписали договор с властями республики о вхождении её в состав РФ. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".