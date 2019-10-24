Куклачёв испугался за кошку-наркокурьера из Татарстана: Посадят за решётку

Народный артист России также объяснил, почему именно это животное осуждённые использовали в качестве курьера.

Дрессировщик Юрий Куклачёв испугался за судьбу кошки-наркокурьера, которую поймали с поличным во время доставки гашиша заключённым исправительной колонии № 10 в Татарстане. Главный в стране по кошкам в беседе с Лайфом выразил надежду на то, что пушистого "преступника" не станут наказывать.

— Лишь бы кошку не уничтожили с этими наркотиками, несчастное животное! Кошки бедные, несчастные, лишь бы их не убивали. Могут сказать, что вот, она наркодилер, ей надо пожизненное. И посадят кошку за решётку. Это вообще ужас! — тревожится народный артист России.

Куклачёв объяснил, почему заключённые выбрали кошку в качестве курьера. Эти животные способны инстинктивно находить дорогу домой, к дрессировке этот навык никакого отношения не имеет.

К слову, преступники используют для доставки наркотиков не только кошек. Ранее Лайф писал о случаях, когда дилеры обучили для этих целей голубей и щенков.