В Подмосковье обустроят гнездовья для редких птиц и плотики для выхухолей

Русская выхухоль обитает только на территории бывшего СССР и является сокращающимся в численности редким реликтовым видом.

Для поддержки животных, занесённых в Красную книгу России и Московской области, Минэкологии региона начало подготовку гнездовий для птиц и плавучих платформ для водных млекопитающих. Ведомство сообщает, что установит все объекты до конца года.

— В городском округе Лотошино, в окрестностях и на территории рыбокомбината "Лотошинский" будут установлены 20 синичников для белой лазоревки. Здесь же, а также вблизи деревень Кушелово и Телешово появятся гнездовые платформы для чёрного аиста. А в городском округе Луховицы на озёрах Ситное, Долгое и Осетриное соорудят плотики для русской выхухоли, — рассказали в Минэкологии региона.

Ведомство также рассказывает, что в Лотошине планируется создание особо охраняемой природной зоны. В водно-болотных угодьях очень много гнездится краснокнижных птиц, останавливаются перелётные.

Недавно в Подмосковье нашли краснокнижные земляные звёзды. Из-за своего горького вкуса эти грибы считаются несъедобными.