Принцессу Эсватини очаровали русские мужчины: Они высокие, сильные и умные

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Принцесса Эсватини Сиханизо Дламини. Фото © Wikipedia

Принцессу маленького африканского королевства Эсватини Сиханизо Дламини очаровали русские мужчины. Она приехала в Сочи вместе с отцом королём Мсвати III Дламини.

— Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны, — призналась РИА "Новости" принцесса.

Как ранее сообщалось, на саммит "Россия — Африка" в Сочи съехались лидеры более 50 стран Африканского континента, многих сопровождают жёны или дети. Лайф узнал, что высокопоставленных гостей угостили оливье и пельменями.

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