Принцессу Эсватини очаровали русские мужчины: Они высокие, сильные и умные

Принцессу маленького африканского королевства Эсватини Сиханизо Дламини очаровали русские мужчины. Она приехала в Сочи вместе с отцом королём Мсвати III Дламини.
— Я думаю, что они высокие, сильные и умные. Они очаровательны, — призналась РИА "Новости" принцесса.
Как ранее сообщалось, на саммит "Россия — Африка" в Сочи съехались лидеры более 50 стран Африканского континента, многих сопровождают жёны или дети. Лайф узнал, что высокопоставленных гостей угостили оливье и пельменями.
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