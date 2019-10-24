Режиссёр "Zомбиленда" планирует снять спин-офф про одного из персонажей

При этом он отметил, что вопрос о третьем фильме зависит от оценки зрителей. Вторая лента вышла на российские экраны сегодня.

Режиссёр серии фильмов "Zомбиленд. Контрольный выстрел" Рубен Флейшер рассказал, что хотел бы снять спин-офф. Фильм бы повествовал о приключениях героини Мэдисон, которую играет Зои Дойч.

— Я бы с удовольствием снял отдельный фильм о Мэдисон, — рассказал он журналу The Hollywood Reporter.

При этом режиссёр отметил, что история пока не написана, но ему было бы интересно, чем будет в дальнейшем заниматься персонаж. Команда фильма заверила, что, если она и будет делать продолжение, оно будет точно не хуже оригинала.

Флейшер также добавил, что о третьей части можно будет говорить, как только зрители оценят вторую. Премьера фильма "Zомбиленд. Контрольный выстрел" состоялась в России сегодня, 24 октября 2019 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Ксения Собчак восхитилась эротическими сценами в другой премьере — российском фильме "Текст".